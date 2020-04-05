Красноярск, , 19:08 — REGNUM Разрешение ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта, продлила для автомобилистов власти Красноярска. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по Красноярскому краю.

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочего периода до 30 апреля, власти Красноярска приняли решение о разрешении для всех водителей двигаться по полосам, выделенным для общественного транспорта.

По выделенным полосам можно будет двигаться всем видам транспорта в период с 6 по 30 апреля включительно. Камеры видеонаблюдения не будут фиксировать нарушения в указанный период.

Ранее в Красноярске было разрешено всем водителям ездить по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств в течение всей нерабочей недели, с 28 марта по 5 апреля включительно. Теперь данная инициатива продлена на весь нерабочий период.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении обязательного карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в городах Норильске и Красноярске.

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