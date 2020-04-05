Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что 25% людей, инфицированных коронавирусом, могут не проявлять никаких симптомов, но все же могут быть переносчиками болезни. Об этом сообщает New Atlas.

По его словам, те, у кого болезнь всё же проявится, являются заразными уже за один-три дня до появления первых симптомов заболевания, эти невидимые носители могут передавать вирус по незнанию.

Редфилд сослался на данные отчета министерства здравоохранения Сингапура, согласно которым ряд случаев заражения был связан именно с контактом с бессимптомными больными.

В свете полученных данных главный эпидемиолог США подчеркивает важность социального дистанцирования как самого мощного оружия против распространения COVID-19, поскольку нельзя точно определить болеет ли находящийся рядом человек или нет.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что международной командой учёных во главе с исследователями из Йельского Университета было обнаружено, что люди после исчезновения симптомов COVID-19 ещё восемь дней могут быть переносчиками инфекции.

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