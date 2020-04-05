Анкара, , 18:58 — REGNUM Турецкие медики провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса нового типа. Об этом 5 апреля сообщил в Twitter профессор университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет по изучению вируса.

По его словам, разрабатываемая турецкими специалистами вакцина вводилась животным при помощи микроскопических игл на лейкопластыре. Исследования показали, что вакцина создает антитела к коронавирусу, не позволяя ему присоединяться к клеткам.

Ожидается, что в ближайшее время в Турции могут быть начаты испытания данной вакцины на людях.