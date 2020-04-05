Мадрид, , 18:49 — REGNUM В Испании наблюдается тенденция снижения темпа распространения коронавируса, сообщает 5 апреля Министерство здравоохранения страны.

По словам испанского министра здравоохранения Сальвадора Илья, карантинные меры дали результат и Испания перешла на стадию замедления роста эпидемии.

За последние сутки в Испании выявлено чуть более шести тысяч случаев заражения коронавирусом.

При этом число умерших от болезней, вызванных коронавирусом, достигло 674 человек.

Правительство Испании намерено продлить до 25 апреля режим повышенной готовности, введенный 14 марта.

Уже принято решение о прекращении в стране до 9 апреля любой деятельности, не связанной с первой необходимостью.

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