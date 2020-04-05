Нью-Йорк, США, , 18:55 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк за минувшие сутки выявили 8327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 594 человека скончались. Об этом 5 апреля сообщил журналистам губернатор штата Эндрю Куомо.

Он также отметил, что с начала эпидемии общее число заболевших пневмонией COVID-19 в штате выросло до 122 031, в результате болезни скончались 4 159 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 113 704 случаях заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк, а количество умерших от заболеваний, вызванных инфекцией, достигало 3565.

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