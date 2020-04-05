Берлин, , 18:44 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом сокращается уже третьи сутки подряд в Германии. Об этом 5 апреля сообщает институт Роберта Коха в Берлине, ведущий официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в стране.

Согласно данным института, если 3 апреля количество новых подтверждённых случаев заражения составляло 6174, то 4 апреля этот показатель составил 6082 случая, а 5 апреля зафиксировано 5936 случаев.

Общее количество выявленных случаев заражения в Германии составляет на данный момент 91 714, количество летальных исходов составило 1 342 случая, за последние сутки скончались 184 человека с подтверждённым коронавирусом.

В то же время, согласно подсчётам американского университета Джона Хопкинса, в Германии на 18:30 5 апреля зарегистрировано 97 052 случая заражения коронавирусом, количество погибших составляет 1 478 человек, количество выздоровевших 26 400 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 91 тысячу.

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