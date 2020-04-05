Йошкар-Ола, , 18:38 — REGNUM В Марий Эл 5 апреля подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По словам главы республики Александра Евстифеева, все вновь выявленные заражённые входят в число контактных лиц двух первых пациенток.

«В начале прошлой недели у них были взяты анализы и отправлены на проверку в Москву. Сегодня положительные результаты официально подтверждены в референсцентре Противочумного центра Роспотребнадзора Российской Федерации», — уточнил Евстифеев.

Состояние всех зараженных оценивается медиками как удовлетворительное.

Таким образом, общее число выявленных в Марий Эл случаев COVID-19 достигло 13.

ИА REGNUM напоминает, в настоящий момент в Приволжском федеральном округе заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 212 человек. Максимально число заражений выявлено в Нижегородской области — 47 случаев. Минимальное — по одному — в Ульяновской области и Чувашии.

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