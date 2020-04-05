Москва, , 19:17 — REGNUM В России порядка 80% от общего числа зараженных новым типом коронавирусной инфекцией приходится на лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вчере с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Глава ведомства подчеркнула, что именно на граждан этого возраста приходится большее количество туристов, вернувшихся в Россию из-за рубежа.

«Удельный вес людей старше 60 лет в сегодняшней структуре — это порядка 15%, около 5% — это дети, и 80% — от 18 до 60 лет. Среди этой когорты людей этого возраста (от 18 до 60 лет — Ред.) самое большое количество вернувшихся из-за границ», — отметила Попова.

Кроме этого, она сообщила, что все вернувшиеся из-за границы граждане РФ будут помещены на изоляцию, во время которой их протестируют на наличие коронавирусной инфекции. Попова объяснила, что данная мера связана с тем, что во время перелета у человека меняется состояние слизистой, что не позволяет получить достоверные данные о его состоянии здоровья.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока удается сдерживать «взрывной рост» распространения коронавирусной инфекции за счет введения режима самоизоляции в стране.

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