Женева, Швейцария, , 18:29 — REGNUM Первым симптомом заражения коронавирусом COVID-19 является высокая температура и озноб, заявила 5 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью телеканалу «Россия 1».

По её словам, заболевшие люди чаще всего просыпаются посреди ночи с температурой выше 38 градусов, сопровождаемой помутнением сознания и ознобом.

Харрис сообщила, что о таких симптомах сообщили более 90% людей, заболевших коронавирусом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире на сегодняшний день зафиксировано свыше одного млн. заражённых COVID-19.

В России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом.

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