Москва, , 18:23 — REGNUM Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование для установления числа российских граждан, уже получивших иммунитет к новому коронавирусу. Об этом 5 апреля сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Нам необходимо понимать, что происходит там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где вируса ещё не было совсем, насколько защищена или не защищена популяция», — сказала глава Роспотребнадзора.

По её словам, собранные данные по иммунитету российских граждан можно будет проанализировать ориентировочно через десять дней после начала исследований.

Напомним, согласно последним данным, на территории России официально подтверждено уже 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах, из которых 658 — за последние сутки.

На сегодняшний день известно о 45 скончавшихся пациентах с коронавирусом в России, 355 человек выздоровели.