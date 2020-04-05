Москва, , 18:20 — REGNUM Спортзалы, рестораны, ночные клубы, кафе и прочие заведения действуют, несмотря на строгий запрет из-за угрозы распространения коронавируса в Москве. Об этом 5 апреля сообщает издание «Московский комсомолец».

Журналист издания, проведя расследование, выяснил, что при наличии желания в Москве можно жить, невзирая на все действующие ограничения. Для людей, профессионально занимающихся спортом, есть специальные подпольные спортзалы и фитнес-клубы. Появились люди, тренирующие спортсменов «на дому», либо обеспечивающим доступ к тренажёрам в маленьких залах, куда попасть можно строго по рекомендации.

Таким же образом, по рекомендации, можно попасть и в ряд ресторанов, ночных клубов и кафе и даже заказать там частную вечеринку на любое количество персон. При этом владельцы таких ресторанов предпринимают ряд предосторожностей, чтобы информация о посетителях и о работе заведения в условиях запрета не стала достоянием общественности. В частности, обслуживанием массовых мероприятий занимаются только проверенные сотрудники, у всех при входе забирают мобильные телефоны, а камеры слежения в самом заведении отключают.

Можно найти в Москве и действующие компьютерные клубы для подростков. В такой клуб команда геймеров может приехать по предварительной договорённости, заплатив определённую денежную сумму.

Также утверждается, что в Москве действуют и клубы анонимных алкоголиков, большая часть мероприятий таких клубов переведена в режим онлайн, но сохранены и групповые занятия в виде встреч для страдающих зависимостью. Этот формат знаком многим по кинофильмам: люди сидят в общем кругу и делятся своими проблемами и опытом борьбы с зависимостью. Такие встречи, по словам оператора одного из таких обществ, проходят на регулярной основе ежедневно.

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