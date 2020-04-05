Москва, , 18:11 — REGNUM Российской Федерации пока удается не сорваться во взрывной рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, но ситуация остается напряженной. Об этом сегодня, 5 апреля, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, в многом, благодаря режиму самиизоляции, в России пока удается не допустить взрывного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией.

Попова отметила, что в случае, когда зараженные люди передвигаются и находятся в общественных местах, они сразу заражают очень многих.

«Каждый заболевший заражает еще трех человек. А они в свою очередь заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена», — пояснила Попова.

К сожалению, разорвать эту цепочку возможно только разобщив людей. Если и дальше в течение некоторого времени удастся поддерживать режим самоизоляции граждан, то коронавирус потеряет свою силу и перестанет захватывать новые территории.

В целом, про коронавирус пока мало что понятно, но он оказался крайне заразен, сказала Попова.