Сингапур, , 18:11 — REGNUM Об аресте двух жителей Сингапура за нарушение закона о секретном документообороте сообщила 5 апреля сингапурская полиция.

Арестованы мужчина и женщина (муж и жена), обнародовавшие в интернете подготовленное для СМИ заявление властей, решивших объявить о закрытии школ в стране.

Женщина, которую арестовали, является государственным служащим. Она, узнав о готовящейся мере, поделилась копией со своим мужем, а тот — со знакомыми.

В итоге жители Сингапура узнали о планах закрыть школы в связи с пандемией не от властей, а через соцсети. Нарушители, вероятно, будут платить штраф, а также, не исключено, что их приговорят к лишению свободы.

Напомним, в Сингапуре из-за пандемии закрыты школы и другие учреждения. С соответствующим заявление выступил 3 апреля сингапурский премьер-министр Ли Сянлун.

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