Белград, , 17:51 — REGNUM В Сербии ещё семь человек скончались в результате заражения коронавирусом за последние сутки, всего жертвой заболевания стал уже 51 человек. Об этом сообщил 5 апреля эпидемиолог Предраг Кон на пресс-конференции в правительстве.

Отмечается что за сутки на территории Сербии зафиксировано ещё 284 случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 1908 человек.

По данным медиков, на данный момент в стране госпитализировано более тысячи пациентов с коронавирусом, 98 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.