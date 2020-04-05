Скопье, , 18:16 — REGNUM В Северной Македонии отмечается существенный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. В сообщении министерства здравоохранения страны от 5 апреля говорится о том, что только за последние 24 часа было выявлено 72 новых случая заражения. За день того было выявлено 53 случая заболевания, ещё днем ранее — 46. Стоит отметить, что число выявленных случаев заражения связано с расширением тестирования после поступления 20 тысяч новых тестов на коронавирус от Китая.

Всего в Северной Македонии выявлено 555 случаев заражения. Жертвами вируса стали 18 человек, 23 уже справились с болезнью.

В стране действует режим чрезвычайного положения и введен комендантский час. Однако, ожидается, что в ближайшее время меры по предотвращению распространения вируса будут ужесточены.