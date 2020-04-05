Москва, , 17:37 — REGNUM Основные угрозы режима самоизоляции для пожилых людей перечислил экс-глава израильского профсоюза врачей доктор Леонид Эйдельман 5 апреля в интервью РИА «Новости».

Основными факторами риска при режиме самоизоляции для пожилых людей становятся малоподвижный образ жизни, переедание и состояние стресса на протяжении нескольких недель. Всё это может привести к обострению хронических болезней, а в некоторых случаях превратить пожилых людей в сидячих или даже лежачих больных, которым сложно будет восстановиться после длительной изоляции.

Кроме того, Эйдельман отметил, что многие пожилые люди стали избегать посещения поликлиник и больниц для продолжения лечения. Это может привести к серьёзному ухудшению здоровья у граждан пенсионного возраста.

Врач посоветовал при соблюдении дистанции физической не дистанцироваться от пожилых людей социально, поддерживать с ними контакты, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Самим пожилым людям Эйдельман дал совет побольше двигаться, насколько позволяет пространство, а для снятия стресса найти себе хобби, либо любое отвлекающее занятие.

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