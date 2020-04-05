Скопье, , 18:15 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 5 апреля провел очередную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что страна входит во вторую стадию эпидемии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, для македонцев это означает скорое ужесточение мер борьбы с коронавирусом. 6 апреля новые меры будут представлены правительственной комиссией по инфекционным заболеваниям.

По словам македонского министра, наибольшие сложности в борьбе с коронавирусом представляет обеспечение соблюдения гражданами социальной дистанции в 1,5−2 метра и выявление носителей коронавируса, не имеющих симптомов заболевания.

В тот же день президент страны Стево Пендаровски заявил, что в случае поступления подобного предложения от компетентных органов, в стране будут введены более строгие меры борьбы с распространением вируса.

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