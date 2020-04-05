Белград, , 17:33 — REGNUM Российские специалисты из войск РХБЗ, прибывшие в Сербию для борьбы с коронавирусом COVID-19, приступили к дезинфекции ряда объектов здравоохранения, сообщает 5 апреля сербское Минобороны.

В частности, уже проведена дезинфекция гинекологическо-акушерской клиники «Народный фронт» и клинического центра «Драгиша Мишович» в Белграде, где размещены больные с легкой формой COVID-19.

Российские подразделения РХБЗ с применением специальной техники провели дезинфекцию порядка 65 тыс. квадратных метров в больницах и рядом с ними.

Кроме Белграда, помощь российских военных получат города Ниш, Кикинда, Валево и Чуприя.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля Минобороны РФ перебросило самолётами в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, спецоборудование, средства индивидуальной защиты и 16 единиц военной техники для оказания помощи в противодействии коронавирусу.

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