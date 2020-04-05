Нью-Йорк, США, , 18:13 — REGNUM Министерство обороны США планирует разместить 1,1 тыс. военных медиков в городе Нью-Йорк, большинство из которых будут работать в специально оборудованном под лечение больных пневмонией COVID-19 в конференц-центре Джекоба Джавитса на Манхэттене. Об этом 5 апреля сообщил глава ведомства Марк Эспер в эфире телекомпании CNN.

«Мы планируем развернуть в Нью-Йорке дополнительно 1,1 тыс. врачей, медсестер и других медработников. Большинство из них будут работать в центре «Джекоб Джавитс», — отметил Эспер.

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Он также подчеркнул, что с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Эндрю Куомо уже достигнута предварительная договоренность об этом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на писал на странице в социальной сети Twitter, что федеральное правительство США оборудует 2500 дополнительных коек в конференц-центре Якоба Явица в Нью-Йорке для пациентов, больных COVID-19. Он отметил, что данное решение продиктовано «отсутствием больничных мощностей».

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Кроме этого, президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами 4 апреля, сообщил, что власти США мобилизуют дополнительно несколько тысяч военнослужащих для помощи регионам страны в борьбе с распространением заболевания COVID-19.

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