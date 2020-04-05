Москва, , 17:30 — REGNUM В 14 субъектах Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрированы 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции.

Уточняется, что за сутки зарегистрированы 536 случаев коронавирусной инфекции в Москве. В Московской области — 45 случаев, в Нижегородской области — 22 случая, в Санкт-Петербурге — 20 случаев, в Тульской области — 10 случаев, Ленинградской области — 10 случаев, в Красноярском крае — четыре случая, в Югре — три случая, в Крыму — два случая, на Камчатке — два случая.

Также по два случая зарегистрированы в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае.

Таким образом, общее число подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 5389 человек. В Москве — 3893 человек. Умерли 45 человек. Выздоровели — 355 человек.

Стоит отметить, что накануне в России было зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусной инфекции.