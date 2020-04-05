Тегеран, , 17:25 — REGNUM Количество штрафов, выписанных в Иране за нарушение режима вождения на период карантина, достигло 27 451, сообщает 5 апреля Fars.

Водителям в общей сложности выписано штрафов на сумму пять миллионов иранских риалов. Кроме того, 3 174 машины конфискованы.

Штрафы, по данным иранской дорожной полиции, выписаны автовладельцам, «въезжавшим в другие города с неместными номерами». Конфискации стали мерой воздействия на тех, кто продолжал поездки в города, не являющиеся местом их постоянного проживания.

Напомним, запрет на автомобильное сообщение между городами действует в Иране с 26 марта до 18 апреля в рамках противодействия пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 58 226, число умерших достигло 3 603.

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