Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть». Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, новый способ подключения больных к ИВЛ является отчаянной мерой, которая может помочь восполнить нехватку критически важных дыхательных аппаратов и помочь больницам по всей стране справиться с ожидаемым в ближайшие недели массовым поступлением пациентов с коронавирусом.

Врачи разрабатывают протоколы нестандартного использования аппаратов ИВЛ для повсеместного использования новой методики. Губернатор Нью-Йорка уже одобрил новый метод, а Управление по санитарному надзору США накануне одобрило экстренное использование устройства VESper, разработанного компанией Prisma Health из Южной Каролины, которое адаптирует один аппарат ИВЛ для помощи сразу четырём пациентам.

Издание отмечает, что в марте большую популярность в США набрал ролик, в котором врач скорой помощи из Детройта показывает, как можно самостоятельно модифицировать ИВЛ для подключения сразу четырёх человек. Сторонники метода утверждают, что каждый пациент при этом по-прежнему получает такое же количество кислорода и уровень медицинской помощи, как и ранее. Однако другие учёные и врачи считают, что метод мало изучен, он таит в себе риск перекрестного заражения больных, кроме того пациентам невозможно обеспечить индивидуальный уровень давления при подаче кислорода. Поэтому в результате вместо спасительного лечения, несколько пациентов могут получить опасную и неэффективную терапию.

Однако в том, же Нью-Йорке, по заявлению губернатора Эндрю Куомо имеется всего лишь 11 тыс. аппаратов ИВЛ, в то время как необходимо не менее 30 тыс.

Доктор Лоренцо Паладино, доцент Университета наук о здоровье штата Нью-Йорк в Бруклине, который с 2008 года занимается проблемой совместного использования аппаратов ИВЛ заявил: «Это неоптимальный метод, но другой вариант — смерть».

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику заболевания в стране, количество жителей США, у которых подтверждено заражение коронавирусом, достигло 312 249 человек, скончались — 8503 человек.

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