Петрозаводск, , 17:28 — REGNUM В Республике Карелия подтверждено два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсети сообщил 5 апреля глава региона Артур Парфенчиков. По его словам, сегодня пришли ответы из лаборатории в Москве по четырем ранее зафиксированным в Карелии условно-положительным результатам на коронавирус.

«Два из них подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. Остальные — отрицательные! Таким образом в Карелии официально зарегистрированы 2 случая заболевания COVID-19. Оба пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице», — пояснил Парфенчиков.

Данные об этих новых случаях должны быть включены в завтрашний отчет Роспотребнадзора о состоянии дел с COVID-19 в масштабах страны.

Утром 5 апреля глава Карелии сообщал, что состояние всех четверых, кто был под подозрением на коронавирус, стабильное.

Всего в Карелии, по состоянию на воскресенье, 30 человек находятся в стационаре с признаками ОРВИ, 51 человек выписан. 9056 человек находятся на домашнем карантине, 14 жителей — в местах обсервации.

«Надеюсь, к концу следующей недели мы <…> будем готовы к смягчению мер изоляции. Сейчас же ещё раз прошу всех земляков набраться выдержки и терпения и максимально жёстко соблюдать карантин. От того, как солидарно и сообща мы продержимся ближайшие пять-шесть дней, зависят и наши дальнейшие действия по смягчению мер изоляции к 12−15 апреля», — заявлял Артур Парфенчиков еще до известия о двух подтвержденных случаях заболевания в Карелии.

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