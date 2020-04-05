Берлин, , 17:17 — REGNUM Количество новых подтверждений заражения COVID-19 в Германии сокращается на протяжении уже третьих суток подряд, сообщает 5 апреля институт Роберта Коха, ведущий официальную статистику заболевания в стране.

По информации института, за 3, 4 и 5 апреля число новых выявленных заражений составило 6 174, 6 082 и 5 936 человек соответственно.

О причинах этого явления пока ничего не сообщается.

Напомним, на данный момент в Германии выявлено 91 714 человек, заражённых коронавирусом, из которых 1 342 умерло.

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