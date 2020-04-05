Кабул, , 17:12 — REGNUM Запрет на посещение мечетей введён в Афганистане, передаёт 5 апреля TOLOnews.

Соответствующая фетва издана афганским Высшим советом мусульманских богословов. Запрет также вводится на посещение мероприятий с большим числом людей: под него подпадает посещение митингов, собраний, культурных мероприятий.

Исламские богословы посоветовали единоверцам переждать эпидемию коронавируса.

Если же потребуется проводить похороны скончавшегося от вызванного вирусом заболевания, то нужно, отмечается в фетве, «соблюдать специальных меры предосторожности», число родственников требуется максимально ограничить.

Напомним, в Афганистане подтверждено около 350 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Известно о четырёх летальных исходах.

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