Пекин, , 17:10 — REGNUM Грузовые перевозки временно будут прекращены властями Китая через российско-китайскую границу через погранпереходы в Приморском крае. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Генкосульства России в Харбине.

Российское диппредставительство уточняет, что властями Китая принято решение о временной приостановке всех грузовых перевозок через российско-китайские погранпереходы Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань.

Решение вступит в силу с 6 апреля в 13:00 по Пекинскому времени (08:00 мск). О сроках восстановления работы пунктов пропуска китайская сторона сообщит дополнительно.

Власти Китая аргументируют такое решение тем, что в настоящее время не имеют возможности обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего через данные пункты пропуска грузопассажирского потока.

Напомним, в настоящее время на территории Китая введены жёсткие требования по карантину ко всем гражданам, а также иностранцам, прибывающим из-за рубежа. За нарушение установленных требований грозит административное и уголовное наказания.

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