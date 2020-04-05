Москва, , 17:05 — REGNUM Порядка 26 тысяч граждан России, которые в данный момент находятся за границей, заполнили форму на едином портале государственных услуг для возвращения на родину или же получения необходимой помощи. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

По словам Шадаева, создается единая информационная система для идентификации людей, возвращающихся в Россию. Минкомсвязи работает над этим совместно с министерством иностранных дел России.

Система создается для того, исключить риски распространения возвращающимися из-за рубежа гражданами России коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти прекратили бесконтрольный ввоз граждан России из-за рубежа в условиях пандемии коронавирусной инфекции.