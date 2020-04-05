Москва, , 16:59 — REGNUM В Московском регионе на предстоящей неделе ожидается значительное повышение температуры воздуха. Об этом 5 апреля сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, постепенное потепление в регионе начнётся уже с первого дня недели, а его пик придётся на четверг, 9 апреля, когда Москва окажется в центре антициклона.

Ожидается, что амплитуда температур в этот день будет очень большой: ночью столбики термометров будут находиться около нулевой отметки, а днём потеплеет до 15 градусов, на юге области местами ожидается повышение до 18 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 6 апреля, дневная температура воздуха в Московском регионе составит в среднем 5−7 градусов, во вторник — 8−10 градусов, в среду — 10−12 градусов, в четверг — 13−18 градусов, в пятницу — 9−14 градусов.

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