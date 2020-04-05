Амман, 5 апреля 2020, 16:58 — REGNUM Границы Иордании будут закрыты до 22 мая, сообщает 5 апреля WAFA.
Иорданскими властями принято решение сохранить закрытыми все границы до конца поста в месяц рамадан: пост начался 23 апреля и завершится 22 мая.
Иорданский министр здравоохранения Саад Джабер отметил, что границы смогут открыть только после окончания рамадана.
Напомним, в Иордане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 323. Количество летальных исходов достигло пяти.
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