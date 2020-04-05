Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Количество жителей США, у которых подтверждено заражение коронавирусом, достигло 312 249 человек. Данные об этом размещены 5 апреля на сайте Университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику заболевания в стране.

После обработки данных федеральной и местной статистики отдельных штатов специалисты Университета Джонса Хопкинса установили, что число выявленных случаев заражения достигло 312 249, а жертвами заболеваний, вызванных коронавирусом, стали 8503 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США уверенно держатся на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса.

Эпицентром пандемии является штат Нью-Йорк, где выявлено более 113 тыс. зараженных.

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