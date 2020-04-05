Курск, 5 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Администрация Курской области принесла извинения жителям региона за ошибку, которая произошла во время записи телеинтервью губернатор Курской области Романа Старовойта. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 5 апреля, пресс-служба администрации Курской области.
Дело в том, что при записи интервью оказался неуслышанным вопрос ТК «Сейм». Вопрос звучал так:
«Важный вопрос — это оплата коммунальных услуг. Как в период полной самоизоляции оплачивать квитанции?»
Но возникла некоторая пауза после которой губернатор Старовойт сказал:
«У нас технические неполадки начались, К сожалению, я вас не слышу…»
На этом интервью было окончено.
У многих возникли вопросы, действительно ли губернатор не слышал вопроса, или просто не захотел на него отвечать?
В администрации Курской области заверили, что действительно произошла техническая неполадка и в ситуационном центре, в котором находился Старовойт, вопроса действительно не было слышно. В доказательство приводится фрагмент видеозаписи из ситуационного центра, на котором хорошо видно, что вопрос действительно не слышен.
«Мы приносим извинения за это упущение, которое вызвало столь эмоциональные трактования. Мы и впредь будем руководствоваться принципами максимальной информационной открытости и приложим все усилия, чтобы делать это без ошибок», — сказано в заявлении администрации Курской области.