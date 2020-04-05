Курск, , 16:47 — REGNUM Администрация Курской области принесла извинения жителям региона за ошибку, которая произошла во время записи телеинтервью губернатор Курской области Романа Старовойта. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 5 апреля, пресс-служба администрации Курской области.

Дело в том, что при записи интервью оказался неуслышанным вопрос ТК «Сейм». Вопрос звучал так:

«Важный вопрос — это оплата коммунальных услуг. Как в период полной самоизоляции оплачивать квитанции?»

Но возникла некоторая пауза после которой губернатор Старовойт сказал:

«У нас технические неполадки начались, К сожалению, я вас не слышу…»

На этом интервью было окончено.

У многих возникли вопросы, действительно ли губернатор не слышал вопроса, или просто не захотел на него отвечать?

В администрации Курской области заверили, что действительно произошла техническая неполадка и в ситуационном центре, в котором находился Старовойт, вопроса действительно не было слышно. В доказательство приводится фрагмент видеозаписи из ситуационного центра, на котором хорошо видно, что вопрос действительно не слышен.

«Мы приносим извинения за это упущение, которое вызвало столь эмоциональные трактования. Мы и впредь будем руководствоваться принципами максимальной информационной открытости и приложим все усилия, чтобы делать это без ошибок», — сказано в заявлении администрации Курской области.