Аддис-Абеба, , 16:46 — REGNUM О смерти от коронавируса пациента в Аддис-Абебе сообщило 5 апреля Эфиопское информационное агентство.

По данным минздрава Эфиопии, умерла женщина 60 лет. Это произошло в столичной больнице, куда пациентка была доставлена пять дней назад.

Это первый в Эфиопии летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2.

Напомним, в Эфиопии количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 43. Пять новых случаев заражения зафиксировано в последние сутки.

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