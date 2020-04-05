Ханты-Мансийск, , 16:47 — REGNUM Роза Фаисовна Шайдуллина уже более 10 лет работает в терапевтической службе поликлиники. Это доктор с безупречной личной и профессиональной репутацией. Она возглавила отделение неотложной и паллиативной медицинской помощи со дня организации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Нижневартовской городской поликлинике. Именно «неотложка» приняла на себя первую волну вартовчан, прибывших из-за границы, и сейчас продолжает выезды на дом к самоизолированным горожанам.

Часто медики уходят с работы в девятом часу вечера БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Часто медики уходят с работы в девятом часу вечера БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Основную функцию по обследованию пациентов с подозрением на COVID-19 в ежедневном режиме осуществляют все сотрудники отделения. Роза Фаисовна, как руководитель самой востребованной на сегодняшний день медицинской службы, трудится на передовой. В круг ее обязанностей, кроме прочего, входит инструктаж медицинских специалистов для работы в очагах.

Немалую долю времени занимает и подготовка статистических отчётов, которые помогают окружному медицинскому ведомству формировать объективную картину по ситуации с коронавирусом в городе Нижневартовске относительно взрослого населения. Такая работа требует максимальной выдержки и самоотдачи. В редкие дни доктор Шайдуллина покидает свое рабочее место до 21.00. ⠀

Борьба с коронавирусом в Югре БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Говоря о своих переживаниях в эти дни, Роза Фаисовна упоминает лишь первые впечатления от посещения самоизолированных граждан: ⠀

«Впервые придя к человеку, ты видишь его в хорошем состоянии и по факту выполняешь свою повседневную работу: проводишь осмотр, беседуешь и выясняешь подробности самочувствия, берёшь мазок из зева и носа. В общем-то, ничего необычного… Из положительного запомнились реакции людей на вынужденную необходимость оставаться дома.

Большинство горожан адекватно воспринимают ситуацию и используют временные ограничения с пользой для здоровья, занимаясь спортом, готовя кулинарные изыски, на которые раньше просто не хватало времени. Но есть и такие, кто запирается дома и не впускает медиков. Некоторые уходят из дома на долгий период, подвергая риску заражения огромное количество людей, даже не пытаясь вникнуть в суть общей проблемы.

Самые бурные эмоции вызвала женщина, которая пришла в поликлинику, объясняя это тем, что давно хотела посетить медицинское учреждение, а сейчас в связи с карантином решила занять своё свободное время и проверить здоровье». ⠀

Больные ждут БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Говоря о своих коллегах, Роза Фаисовна отмечает тот факт, что сотрудники отделения неотложной и паллиативной медицинской помощи приняли нового руководителя и быстро адаптировались к новым условиям работы. Вот эти достойные люди: старшая медицинская сестра отделения Наталья Шабалина, диспетчер Светлана Сачук, а также фельдшеры — Элиза Юмагужина, Елена Михайлова, Виталий Черкашин, Резида Косицына, Марат Кальметьев, Александр Рогожинарь, Павел Федоров, Анна Дворцова и Ирина Героева.⠀

Коллектив специалистов БУ «Нижневартовская городская поликлиника» БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

«Безусловно, сотрудники отделения неотложной и паллиативной медицинской помощи всегда должны быть готовы к работе в режиме повышенной нагрузки, но тем не менее хочется сказать отдельное спасибо каждому фельдшеру, врачу, диспетчеру, медицинской сестре, которые сейчас работают в данных условиях.

Работы стало в разы больше, но при этом никто ни разу не пожаловался, никто не ушел вовремя домой до тех пор, пока не посетит последний вызов. Не смотря ни на какие личные проблемы и семейные обстоятельства, они работают в полную силу с боевым настроем, справляясь со всеми трудностями, подходя индивидуально к каждому пациенту и понимая, что сейчас они гораздо нужнее здесь, на работе», — говорит Роза Шайдуллина. ⠀

За одни рабочие сутки через добрые руки сотрудников отделения проходит от 70 до 100 жителей города, вернувшихся из своих отпусков. Каждый из них уже с целым набором вопросов, просьб и даже требований. К каждому нужно найти подход. В непрерывном режиме оказывается медицинская помощь и проходят консультации узких специалистов тем людям, кому это необходимо. Всю информацию аккумулирует отделение неотложной и паллиативной медицинской помощи.

Роза Фаисовна Шайдуллина БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Роза Фаисовна связывается со своими коллегами и приглашает их на дом к нуждающимся пациентам. Только врачами-хирургами, например, выполнено три выезда на дом к самоизолированным гражданам по экстренным показаниям. Снять швы, наложить повязку, осмотреть и обработать место укуса экзотическим животным или насекомым — все это делают врачи в особых, новых условиях. ⠀⠀

Роза Фаисовна продолжает выполнять свою ответственную и такую нужную всем нам работу, уповая на средства индивидуальной защиты, которыми в полной мере сейчас обеспечены врачи, а также на сознательность всех вартовчан. Граждан России медики Югры призывают: «Пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся с любой инфекцией». ⠀

Все сотрудники быстро адаптировались к новым условиям работы «Нижневартовская городская поликлиника»

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Югре насчитывается 19 зафиксированных случаев COVID-19. Среди них семь — в Сургуте, семь — на Приобском месторождении, четыре — в Ханты-Мансийске и один — в Нягани.

Читайте также: В Югре сообщили подробности о новых выявленных случаях коронавируса