Нашвилл, США, , 16:37 — REGNUM Группа учёных из Университета Вандербильта в американском городе Нашвилле разработала прототип аппарата искусственной вентиляции легких, который, по их заявлению, можно самостоятельно собрать в домашних условиях.

Как утверждают разработчики, аппарат ИВЛ может быть изготовлен из вещей, имеющихся практически в любом доме: моторчика для автомобильного дворника, фанеры и других подручных предметов. Отмечается, что устройство возможно собрать буквально за несколько часов без какого-либо специального оборудования.

После проведения некоторых доработок учёные намерены выложить инструкцию по изготовлению аппарата в открытый доступ. Таким образом разработчики рассчитывают оказать содействие в борьбе с пандемий коронавируса, в связи с которой во многих страна наблюдается острая нехватка аппаратов ИВЛ.