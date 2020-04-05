Пермь, , 16:32 — REGNUM Медики провели тестирование на коронавирус около 130 воспитанников и преподавателей Пермского суворовского училища, но не обнаружили среди них заболевших COVID-19, сообщает 5 апреля пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Тесты прошли 128 человек, включая всех преподавателей и сотрудников медперсонала. Во всех случаях был получен отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля пресс-служба ЦВО опубликовала информацию о госпитализации одного из воспитателей Пермского суворовского военного училища с подозрением на заражение коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Башкирии призвали помочь детям во время дистанционного обучения