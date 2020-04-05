Москва, , 16:39 — REGNUM В России пока удается сдерживать «взрывной рост» распространения коронавирусной инфекции за счет введения режима самоизоляции в стране. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам главы ведомства, у России пока получается «не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный» распространения коронавируса за счет своевременных мер, которые были предприняты на всей территории страны, в первую очередь, сдерживать рост случаев заражения инфекции помогает режим самоизоляции.

«Сегодня все делают так, как надо. И если ничто нам не помешает, я уверена, что этот период будет недолгим», — отметила Попова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны сообщил, что период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён в России до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили выиграть время для упреждающих действий.

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