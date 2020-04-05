Кишинёв, 5 апреля 2020, 16:29 — REGNUM В города Молдавии, которые находятся на карантине по коронавирусу, перебросили военную технику, сообщил 4 апреля на своей странице в социальной сети Facebook министр обороны Молдавии Александр Пынзарь.
По словам Пынзаря военные также задействованы в патрулировании улиц вместе с сотрудниками полиции и карабинерами в городах Кишинев, Бельцы и Кагул. Он также призвал оставаться дома, дабы помочь тем, кто находится на передовой.
Напомним, в городах Штефан-Водэ, Сороки и селе Карахасань 31 марта был введен карантин в связи с большим числом инфицированных коронавирусом.