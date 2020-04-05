Кишинёв, , 16:29 — REGNUM В города Молдавии, которые находятся на карантине по коронавирусу, перебросили военную технику, сообщил 4 апреля на своей странице в социальной сети Facebook министр обороны Молдавии Александр Пынзарь.

«У нас несколько населенных пунктов, которые находятся на карантине. Сейчас военная техника переброшена в районы Штефан-Водэ и Сороки, где большое количество случаев инфицирования COVID-19», — отметил министр.

По словам Пынзаря военные также задействованы в патрулировании улиц вместе с сотрудниками полиции и карабинерами в городах Кишинев, Бельцы и Кагул. Он также призвал оставаться дома, дабы помочь тем, кто находится на передовой.

Напомним, в городах Штефан-Водэ, Сороки и селе Карахасань 31 марта был введен карантин в связи с большим числом инфицированных коронавирусом.