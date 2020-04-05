Красноярск, , 16:18 — REGNUM Приезжающие в Норильск и Красноярск из Москвы и Санкт-Петербурга будут находиться на домашней изоляции. Соответствующее постановление подписал региональный главный государственный санитарный врач Дмитрий Горяев.

Карантин для приехавших из российской столицы и Санкт-Петербурга вводится с 6 апреля. Все пребывающие должны быть изолированы на 14 дней.

В постановлении отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано 80% всех случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 по России.

Напомним, в Красноярском крае, по состоянию на 5 апреля, зарегистрировано 29 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 14 — это ввозные случае из-за границы.