Москва, , 16:28 — REGNUM Министерство здравоохранения России рекомендовало работникам, которые осуществляют свои служебные обязанности во время режима самоизоляции и вынуждены общаться с большим количеством людей, использовать индивидуальные средства защиты (медицинские маски и перчатки) и регулярно обрабатывать руки антисептиками. Об этом 5 апреля сообщается на сайте ведомства.

К данной категории работников относятся продавцы, кассиры, провизоры, а также сотрудники МВД, МФЦ и других государственных организаций.

«Работодателям рекомендуется обеспечить таких работников соответствующими средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры направлены на снижение вероятности распространения новой коронавирусной инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.

Напомним, по состоянию на 5 апреля в России в России зарегистрирован 4 731 случай заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

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