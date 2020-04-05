Минск, 5 апреля 2020, 16:40 — REGNUM «Белпочта» временно приостановит работу некоторых сервисов в целях минимизации контактов получателей почтовых отправлений с сотрудниками почтовой компании. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании 4 апреля.
В компании порекомендовали покупать товары на интернет-площадках с предоплатой, а при посещении отделений почтовой связи сохранять дистанцию между посетителями на расстоянии от полутора до двух метров.
Ранее в пресс-службе организации появилась информация о том, что «Белпочта» начала предоставлять услуги по получению пенсионных выплат, а также оплате коммунальных услуг на дому лицам преклонного возраста, а также гражданам с хроническими заболеваниями.