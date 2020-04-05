Париж, , 16:00 — REGNUM Полиция Парижа призвала граждан столицы не нарушать режим самоизоляции, не смотря на хорошую погоду и начало школьных каникул, передает BFM TV.

Столкнувшись с желанием жителей столицы покинуть свои дома после трехнедельной изоляции, полицейское управление Парижа призывает: «Никаких послаблений!».

«Даже если погода хорошая, помните, что для снижения распространения COVID-19 меры по самоизоляции все еще действуют. Мы все должны сыграть свою роль в спасении жизней, поэтому ограничьте свои поездки до минимума», — говорится в заявлении полицейского управления Парижа, опубликованном в Twitter.

Напомним, во Франции эпидемия коронавируса привела к гибели более 7500 человек.

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