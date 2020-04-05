Уфа, , 16:12 — REGNUM Помочь детям при прохождении обучения в виде дистанционного образования попросил родителей глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он написал 5 апреля на своей странице в социальной сети.

По словам Радия Хабирова, он только что закончил записывать урок, который завтра будет показан школьникам в Башкирии. Но все усилия будут бессмысленны, если родители не помогут детям в это непростое время.

Глава Башкирии отметил, что дети впервые оказались в такой ситуации. Поэтому очень важно, чтобы родители проявили заботу и тоже сели за домашние парты.

«Ведь если мы упустим это время, и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом мире с недостатком знаний — в этом будем виноваты мы с вами», — сообщил глава республики.

Он также отметил, что со стороны правительства нужно сделать все, чтобы при дистанционном обучении дети получали знания, а со стороны родителей нужно организовать учебу детей в домашних условиях.

Радий Хабиров также попросил родителей объяснить детям, что находиться дома и учиться — это сейчас их геройство.

«Мы прорвёмся, и всё у нас будет хорошо», — в заключении написал глава Башкирии.

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