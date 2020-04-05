Москва, , 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву. В РЖД отметили, что билеты вернут без штрафных санкций.

С 5 апреля также приостановлено движение белорусских поездов №2/1 Минск — Москва и №52/51 Брест — Санкт-Петербург. Ограничительные меры направлены на предупреждение распространения коронавируса.

Напомним, 3 апреля в ОАО «РЖД» сообщили об отмене 53 поездов дальнего следования и сокращении частоты еще 37 поездов. Изменения также затронут скоростной поезд «Сапсан», который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.

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