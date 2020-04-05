Новосибирск, , 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом. Им оказался мужчина, который не был за границей и не контактировал с пациентами, выявленными раньше. Установлено, что 26 марта он вернулся из Москвы. 1 апреля почувствовал, через несколько дней обратился к врачу, после чего его доставили в инфекционную больницу.

После сдачи анализов, мужчина написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат исследования, он оказался положительным. Его поместили в стационар. Сегодня, 5 апреля, лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция».

Таким образом в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусом, две пациентки уже выздоровели. Жену и взрослую дочь последнего пациента обследовали врачи, у них выявлены симптомы ОРВИ. Они госпитализировали в инфекционную больницу. Кроме того, в детскую больницу за сутки поступило двое детей с признаками ОРВИ, оба были в Таиланде. Всего в стационаре находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста у детей нет. Также госпитализировано 36 взрослых пациентов с подозрением на коронавирус, включая девятерых с подтверждённым диагнозом.