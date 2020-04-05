Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Журналистам с портала GameSpot удалось запустить Half-Life: Alyx в «режиме картошки». Ролик с демонстрацией полученного результата они опубликовали на своём YouTube-канале 4 апреля.

Alyx стала одной из первых игр, запущенный в таком формате. Напомним, «режим картошки» — это комбинация настроек, позволяющая запустить игру с минимальной графической детализацией.

Напомним, Half-Life: Alyx — это новая игра компании Valve для устройств виртуальной реальности. Её релиз состоялся 23 марта 2020 года.

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