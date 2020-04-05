Ла-Пас, , 16:05 — REGNUM Восемь граждан Южной Кореи, застрявшие в Боливии из-за закрытия границ, эвакуированы чартерным рейсом, организованным правительством США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Боливии.

По их словам, туристы и представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), которые не смогли попасть на борт первого чартера для эвакуации, вылетели из Санта-Круз в Майами 2 апреля.

Помимо граждан Южной Кореи на борту также находились граждане Канады и Японии.

Известно, что первый чартерный рейс, которым были эвакуированы 47 южнокорейцев, был организован 28 марта.

Отмечается, что стоимость билета до Майами составила 1,85 млн вон (~$1500).