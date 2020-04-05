Москва, , 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом 5 апреля сообщил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в интервью РИА Новости.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжёлой форме», — сказал Петриков.

Он добавил, что первое, о ком необходимо думать в борьбе с коронавирусом, — это о медперсонале. Поэтому врачи выходят работать во всей защите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Проценко заявил, что в больнице в Коммунарке находятся более 200 пациентов, заразившихся коронавирусом.

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