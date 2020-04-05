Ханты-Мансийск, , 15:43 — REGNUM В Югре новые три случая COVID-19 не завозные. Заболевшие общались с заразившимися земляками. Об этом на брифинге 5 апреля сообщила заместитель начальника регионального Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

Выявленные за последние сутки случаи контактные с ранее зарегистрированными с COVID-19.

«Два — в Ханты-Мансийске, один — в Сургуте. Пациенты легко переносят заболевание. Установлен полный круг контактов, они взяты под медицинское наблюдение», — пояснила Инна Кудрявцева.

Кроме того, выписан третий выздоровевший от новой коронавирусной инфекцией. Всего в Югре насчитывается 19 зафиксированных случаев COVID-19. Среди них семь — в Сургуте, семь — на Приобском месторождении, четыре — в Ханты-Мансийске и один в Нягани.