Ханты-Мансийск, 5 апреля 2020, 15:43 — REGNUM В Югре новые три случая COVID-19 не завозные. Заболевшие общались с заразившимися земляками. Об этом на брифинге 5 апреля сообщила заместитель начальника регионального Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.
Выявленные за последние сутки случаи контактные с ранее зарегистрированными с COVID-19.
Кроме того, выписан третий выздоровевший от новой коронавирусной инфекцией. Всего в Югре насчитывается 19 зафиксированных случаев COVID-19. Среди них семь — в Сургуте, семь — на Приобском месторождении, четыре — в Ханты-Мансийске и один в Нягани.