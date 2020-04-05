Кишинёв, , 15:54 — REGNUM За последние сутки границу с Молдавией пересекли более 2650 человек. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

В сообщении говорится, что 1839 из числа тех, кто пересек границу с Молдавией, въехали в республику. Из них 897 человек въехали в страну через границу с Румынией, 642 — через границу с Украиной, 300 — чартерными рейсами вернулись через воздушное пространство.

Отмечается, что 601 человек пересек границу Молдавии через пункт пропуска «Леушень», 300 человек прибыли в аэропорт города Кишинев, 205 человек пересекли границу через пункт пропуска «Тудора», 192 — через пункт пропуска «Скулень», 184 — через пункт пропуска «Отачь».

Все пересекавшие границу были обследованы, а в отношении въехавших в республику были составлены эпидемиологические записи.

Через пункт пропуска «Отачь» въехали 118 граждан Молдавии, вернувшихся из Российской Федерации. Через контрольно-пропускной пункт «Скулень» въехали в Молдавию 74 гражданина, которые ранее прибыли из Великобритании чартерным рейсом в аэропорт Яссы. Два международных чартерных рейса из Дубая и Лондона прибыли в международный аэропорт Кишинева, где были зарегистрированы 300 пассажиров из Молдавии.

У двоих пассажиров в ходе осмотра была выявлена повышенная температура тела, их доставили в больницу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавию из ОАЭ вернулись более 60 граждан.