Лондон, , 15:43 — REGNUM Энтузиаст с ником vyers07 построил в игре Cities: Skylines локацию из британского сериала Eastenders. Об этом 4 апреля сообщило издание Eurogamer.

Журналисты отмечают, что сейчас в виртуальном городе живут уже 500 тыс. человек. Напомним, место действия сериала Eastenders основано на Лондоне (Великобритания).

Сериал Eastenders вышел на телеэкраны в 1985 году. Его главными героями являются простые жители вымышленного района Лондона.

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